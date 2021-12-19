Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Kars’ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde yağan kar bir anda etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar altında gezerek, karın keyfini çıkardı.

Kars genelinde etkili olan kar yağışı karayolları ekiplerini de harekete geçirdi. KarsErzurum karayolunda araçlar yoğun kar yağışından dolayı ilerleme zorluk çekerken, karayolları ekipleri sürekli yolların karını temizleyerek trafik akışını sağladı.

Kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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