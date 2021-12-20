Kars'ta yoğun karla mücadele



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA) KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kars Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars Erzurum ve Kars Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor. Karayolları 18'nci Bölge Müdürü yetkilileri koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan KarsIğdır kara yolunda ilerleyen bir TIR kayarak yoldan çıktı. TIR, çekici ile kurtarıldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-20 15:34:37



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