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Kars’ta Aygır Gölü’nün etrafı beyaza büründü

İHA

Kars’ta Aygır Gölü’nün etrafı beyaza büründü

Kars'ta denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan saklı cennet Aygır Gölü, etrafı son yağan kar ile birlikte beyaza büründü.
"Doğal SitNitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal SitSürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü, mavi sularının beyazla birleşmesi ortaya kart postal görüntüler çıkardı.
Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise görenleri büyülüyor.
Kars’ın Susuz ilçesi sınırları içerisinde KarsGöle karayolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında yer alırken, özellikle fotoğrafçıların da yoğun ilgisini görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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