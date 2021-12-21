Kars’ta buz tutan Çıldır Gölü’nde dörtnala atlı kızak keyfi sürüyor.

Son günlerde Kars’a gerek Turistik Doğu Ekspresi, gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistler soluğu buz tutan Çıldır Gölü’nde alıyor.

Kar ve tipiye aldırış etmeden Arpaçay’a bağlı Taşbaşı Köyü’ne gelen yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla buz üzerinde dörtnala giderek kızak keyfini yaşıyor. Atlı kızakların buz üstünde beyaz yolculukları havadan görüntülendi.

“Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi”

Kars’ta Marmaris’ten gelen Uğur Coşkuner, “Gerçekten ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi, Doğu Ekspresi’ni kullandık buraya gelirken, kış turizmi için kesinlikle herkesin gelmesi gereken, görmesi gereken yerler olarak düşünüyorum. Yöre halkının buradaki samimiyeti, sıcaklığı ayrıca etkiledi. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet, kış döneminde de buradaki cennetten herkesin faydalanmasını gelip buraları gezmesini, görmesini isterim” dedi.

“Donun üzerinde atlı kızak keyfi mükemmel”

Buz üstünde çok eğlendiğini ifade eden Irmak Coşkuner, “Marmaris’ten geliyorum Çıldır Gölü’ne Doğu Ekspresi ile geldim. Ve çok güzel kış turizmi için gelinmesi gereken bir yer, donun üzerinde atlı kızak keyfi mükemmel” diye konuştu.

Kars’a Doğu Ekspresi deneyimini yaşamak için geldiğini ifade eden Sezin Koç, “Uçakla geldik, trenle döneceğiz. Yöresel lezzetlerden tattık. Gezmeye çalışıyoruz. Çıldır Gölü’ndeyiz. Burası çok keyifli, kar göremeye, kar oynamaya geldik” şeklinde konuştu.

Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her yıl olduğu gibi bu yıl da erken buz tutunca atlı kızakla sezonu erken başladı. Çıldır Gölü’nün simgesi haline gelen atlı kızaklarla buz üzerinde gezinti vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

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