Kars’ta kapalı yol bulunmuyor

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Kars’ta kapalı köy yolu bulunmuyor.

Kars’ta İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan 382 köy yolunun tamamı açık bulunuyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte İl Özel İdaresi ekipleri köy yolarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. İlk etapta 60 köy yolunun kapalı olduğu ve ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede açılırken, vatandaşlarda yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirttiler.

İl Özel İdaresi ekipleri de özellikle yüksek kesimde bulunan köy yollarında herhangi bir ulaşımda aksama yaşanmaması için 7/24 çalışmaları sürdürdü.

İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarda 382 köy yolu kar yağışına rağmen açık tutuldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin olumsuz durumlara karşı sürekli hazır bulunduğu öğrenildi.

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