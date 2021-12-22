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Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu vatandaşları hatırlatma dozunu yaptırmaya davet etti

İHA

Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu vatandaşları hatırlatma dozunu yaptırmaya davet etti

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, vatandaşları Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında hatırlatma dozunu yaptırmaya davet etti.
Lazoğlu, “Covid19 salgınına karşı elimizdeki en etkili silahımız şüphesiz aşılamadır. Tüm ülkede eş zamanlı olarak başlatılan, kademeli olarak aşı takviminin daha kapsamlı hale getirildiği aşılama çalışmasında hedef Türkiye’de ve ilimizde toplumsal bağışıklama sağlanmasıdır. Aşı takvimine dahil edilen vatandaşların aşılamalarının kısa sürede, hızlı, ulaşılabilir olması için aşılamaya hız kazandıracak bir çok çalışma yaptık” dedi.
Toplumsal bağışıklama sağlanması için tam aşılı olunması gerektiğine dikkat çeken Lazoğlu, “Sırası gelen aşı dozunu yaptırmamak, ertelemek eksik aşılı olduğumuz anlamına gelir ve bizi salgına karşı koruyamaz. Eksik aşılı olmak sadece kendimizin değil, tüm toplumun risk altında olmasına sebep olur. Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen aşı takvimi programına göre Sinovac aşısında ilk iki dozu 4 hafta arayla Biontech aşısında ilk iki dozu 3 hafta arayla yapılıyor. Bu iki doz aşı türünde ilk dozda hangi aşı türü tercih edildiyse onunla devam ediliyor” diye konuştu.
Bağışıklık düzeyini artırmak için 3’üncü ve 3’üncü doz olarak hatırlatma dozunun açıldığını ifade eden Uzman Doktor Lazoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre; bağışıklık düzeyini artırmak amacı ile 3. ve 4. doz olarak hatırlatma dozu açılmıştır. 2 doz Sinovac, 1 doz Biontech aşısı olan sağlık çalışanları, yurt dışına gidecek vatandaşlar veya isteğe bağlı yaptırmak isteyen vatandaşlara 4. doz hatırlatma dozu açılmıştır. Yine 2 doz Sinovac veya Biontech aşı yaptıran vatandaşlara 3. doz hatırlatma dozu açılmıştır. Son yaptırdığı aşı dozu üzerinden en az 3 ay geçmiş olan tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozunu, tüm sağlık tesislerimizden randevulu veya randevusuz yaptırabilirler. Aşı hakkınızın açılıp açılmadığını enabız uygulaması üzerinden takip ederek aşı talebi oluşturabilirsiniz. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Covid19 Aşı Bilgilerim kısmından tam aşılı olma durumunuzu öğrenebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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