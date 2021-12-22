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Başkan Alibeyoğlu, “Bizler, vatanı, bayrağı ve ezanı için can vermeyi esaret altında zelilce yaşamaktan daha değerli görürüz”

İHA

Başkan Alibeyoğlu, “Bizler, vatanı, bayrağı ve ezanı için can vermeyi esaret altında zelilce yaşamaktan daha değerli görürüz”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, her birinin ayrı birer değer, ayrı birer hatıra, ayrı birer fedakarlık timsali olan aziz şehitleri şahadetlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Sarıkamış Harekatının 107. Yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Alibeyoğlu, yayımladığı mesajında, “Ecdadın emaneti bu topraklarda hakikatin sesinin ebediyen susmaması adına, çetin kış şartları altında, Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda şehadet şerbeti içen şehitlerimiz, milletimizin gönlünde ulvî bir yere sahiptir. Her biri ayrı birer değer, ayrı birer hatıra, ayrı birer fedakarlık timsali olan aziz şehitlerimizi şahadetlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Alibeyoğlu, “Bizler, vatanı, bayrağı ve ezanı için can vermeyi esaret altında zelilce yaşamaktan daha değerli görürüz. Nitekim İslam’da şehadet makamı risalet makamından sonraki en yüce makamdır. Bu kutlu makama, buzlarla kaplı Allahu Ekber Dağları’nda ulaşmış kahraman yiğitlerimizin yazdığı tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında da çok önemli bir role sahiptir. Mehmet Akif’in, “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor” dediği gibi, orada şehadet şerbetini içen 90 bin güneş, bu coğrafyada aklın, ahlakın ve adaletin gölgesinde yeşeren değerlerin ebediyen bâki kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir” diye konuştu.
Alibeyoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün bizler, o isimsiz kahramanların canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda, tüm mazlum ve mağdurların umudu olmaya devam ediyoruz. Her biri ayrı birer destan olan kahraman şehitlerimizden aldığımız bilinçle, bu topraklarda iyiliğin ve doğruluğun güçlenerek büyümesine ve her türlü karanlık güçten gelecek işgal ve tehditlere canımız pahasına karşı duracağız. Canları pahasına hakikate tanıklık eden, her durumda istikamet üzere olmayı öğreten ve böylece feda ve beka ruhunu dirilten kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Sarıkamış Allahu Ekber Dağları’nda canlarını feda ederek bu toprakları bizlere vatan kılan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”

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