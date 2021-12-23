Kars’ta 100 yıllık tarihi binanın duvarlı yıkılıyor

Kars’ta tarihi bina duvarları ve üzerinde yetişen ağacın kökleri duvarları patlatıyor.

Uzun yıllardan beri sahibi tarafından boşaltılan ve kaderine terk edilen Haydar Aliyev Caddesi’nde bulunan ve Ruslar tarafından yaptırılan tarihi binanın duvarları ve bacasında filizlenip boy veren ağaçlar, köklerinin duvar içerisinde ilerlemesiyle tarihi binayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Kentin en önemli tarihi binalarının bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan tarihi bina özel mülk olduğundan dolayı her hangi bir şey yapılamıyor.

Duvarları bozulan camları kırılan ve arka duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi ağaç köklerinin duvarları içerisinde ilerlemesiyle yıkılıyor.

Baltık mimarisi özelliği taşıyan 100 yıllık tarihi binanın yetkililer tarafından üzerinde yetişen ağaçlardan arındırılmasını bekleniyor.

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