Başkan Ödül, Bakan Pekdemirli’ye veterinerlerin sorunlarını anlattı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Veteriner Hekimler Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Veteriner Hekimlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İlgili Genel Müdürler, Daire Başkanları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve 56 İl/Bölge Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda Veteriner Hekimlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantı sonrasında konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirilen toplantıda mesleğimiz Veteriner Hekimliğin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi ilk ağızdan anlatabilme fırsatı bulduk. Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli sorunlarımızın çözümleri üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ellerinden geleni yapacaklarını beyan ettiler. Meslektaşlarımız hayvan hastalıklarının yanı sıra güvenilir ve sağlıklı gıdanın her aşamasında halk sağlığına katkılar sunmaya devam ediyor” dedi.

Ödül, “Toplantıda ülkemiz hayvancılığı için 7 gün 24 saat çalışan veteriner hekimlerin Kovid19 pandemi sürecinde üstlendiği virüsün izolasyonu, PCR testleri, aşı ve antiserum üretimi, mekan ve atık sularda virüs taramalarında oldukça başarılı çalışmalar yürüttüğünün tespitini yapan Bakanımızın Türk Veteriner Hekimlik camiasının emeklerinin farkında olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özlük haklarımızın güçlendirilmesi, kamuda istihdamın arttırılması, altyapısı yetersiz yeni fakültelerin açılmasının engellenmesi noktasında Sayın Bakanımız desteklerinin artarak devam edeceği noktasında ilgili birimlere talimatlar ve bizlere güvenceler verdi. Kendilerine şahsım, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına kayıtlı üyelerimiz ve Ülkemizde sayısı 40 binin üzerinde olan Türk Veteriner Hekimleri Camiası adına mesleğimize olan ilgi, destek ve olumlu yaklaşımları için teşekkür eder, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

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