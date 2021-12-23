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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ın ekonomisi masaya yatırıldı

İHA

Kars’ın ekonomisi masaya yatırıldı

Kars’ta, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında; “Ekonomi Toplantısı” düzenlendi.
Kars’ın ekonomik durumu ile potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda, turizm, ticaret, tarımhayvancılık, üretimin ve istihdamın artırılması, yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, özellikle hayvancılık bölgesi olan Kars’ta tarımsal üretim, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.
Öksüz, kadim şehir Kars’ın hak ettiği yere gelmesi için birçok yatırım yapıldığını, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresinin de etkisiyle turizmde büyük bir ivme yakalandığını kaydetti.
Öksüz, turizm sektöründe istihdamın ve turizm gelirlerinin artırılması ve topyekun kalkınma için el ele, gönül birliğiyle gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.
İş birliği ve istişarenin önemine de değinen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İlimizin her alanda kalkınması, özellikle üretim ve istihdamın artırılması için ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, esnaflar ve üreticiler arasında etkin bir koordinasyon sağlanması gerekiyor” dedi.
Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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