Sarıkamış’ta kayak sezonu açılıyor

Kristal karıyla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açılıyor.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bugün yapılacak olan programla 20212022 kayak sezonunu resmen açılmış olacak.
Alplerden sonra kristal kara sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi 5 telesiyej, toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklardaki 10 pist ile kayak severlere hizmet verecek.
Son yağan karla birlikte kar kalınlığının 50 santimi bulduğu kayak merkezinde vatandaşlar gönüllerince kayma fırsatı bulacak.
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