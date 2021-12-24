Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın kamyonlarla taşınmasına başlandı.

Kars İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Handere köyü mevkisinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine kamyonlarla kar kütleleri taşıyor.

Bölgeye yeterli miktarda kar taşınması sonrası, Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, kardan asker heykelleri yapacak.

Kardan şehit heykelleri açılışının, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

İlçedeki anma etkinlikleri ise 79 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.