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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta kayak sezonu açıldı

İHA

Sarıkamış’ta kayak sezonu açıldı

Sarıkamış’ta kayak sezonunun açılışı yapıldı. Meşalelerle kayan kayakçılar ise havadan görüntülendi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 20212022 kayak sezonuna düzenlenen görkemli gösteriyle merhaba dedi.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen törene Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, AK parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın ve çok sayıda davetli katıldı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi’nden ellerinde meşalelerle kayarak aşağı inen kayakçılar, Sarıkamış yazını yakarak sezona merhaba dedi.
Eksi 23 derece soğukta düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Biz de istiyoruz ki buranın daha yaşanabilir, yaşam standartlarda turizmden kendi payına düşeni alsın” dedi.
Daha sonra söz alan Milletvekili Ahmet Arsan, “Özellikle Sarıçam ormanlarının içerisinde kayak keyfine davet ediyoruz. Ben kayak yapmasını çok bilen birisi değilim. Ama kayağı seven, kayağı profesyonelce yapan, dünyanın bir çok yerinde kayağa giden profesyonel kayakçılarla konuştuğumuzda söyledikleri şudur. Dünyanın ilk üçünün arasına girebilen bir kar kalitesi ve ortamıyla Sarıkamış gerçekten farklı bir keyif, farklı bir ortam sunuyor” diye konuştu.
Son olarak söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de Sarıkamış’ta çığ tehlikesi olmadığını ve vatandaşların sarıçam ağaçlarını arasında gönüllerince kayabileceklerini söyledi.
Öksüz, “Sarıkamış gökyüzünün mavisiyle, sarıçam ormanlarının yeşiliyle, kristal karıyla bütünleşen, tarihiyle, kültürüyle, eşsiz doğasıyla çok önemli bir turizm merkezidir. Çığ tehlikesinin olmadığı bir merkezimiz var. Her türlü kış sporuna uygun ve şehir merkezine çok yakın mesafede, modern konaklama tesisleriyle birlikte Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından birisidir” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonun açılışı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yakılan ateşlerin başında ısınmaya çalıştı.
Öte yandan, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde son yağan karla birlikte 40 santim kar bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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