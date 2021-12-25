Kars’ın soğuğu bir günde baraj dondurdu. Kars Barajı’nın yüzeyi, aşırı soğuktan buz tuttu.

Kars’ta etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkimeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 22 dereceye düştüğü kentte Kars Barajı dondu. Donan baraj gölü havadan görüntülendi.



“Gece eksi 23 dereceye düşüyor”

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Okan Avşar, “Kars’ta son birkaç gündür soğuk çok fazla etkisini göstermeye başladı. Özellikle kar yağışından sonra ayazın da etkili olmasıyla birlikte bölgedeki akarsular, dereler donmaya başladı. Şu anda Kars Baraj Gölü’nün yanındayız, hatta üzerinde duruyoruz. Baraj gölü de tamamıyla donmuş vaziyette, gece eksi 22, 23 dereceye kadar düşüyor sıcaklık bu bölgede, yani Kars’ın kışı şimdi geldi diyebiliriz” dedi.

Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Donan baraj gölünün havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu. Ağaçların yarısının suda, yarısının da buz üzerinde kalması fotoğraf kameralara yansıdı.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 22 dereceye düştüğü Kars’ta, Kars Baraj Gölü de bu kış ilk kez donmuş oldu. Donan baraj gölü ve ağaçlar havadan görüntülendi.

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