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Kars’ta su samuru kamerada Karnını doyurdu, kar banyosu yaptı, arka arka yüzdü

İHA

Kars’ta su samuru kamerada Karnını doyurdu, kar banyosu yaptı, arka arka yüzdü

Kars’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru kameralara yansıdı. Kar banyosu yapan su samuru renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Kars Çayı’nda yiyecek avlarken görüntülenen su samuru kendisini görüntüleyen gazeteciye adeta poz verdi. Suya dalarak yiyecek arayan su samuru, buzun üzerine çıkarak bulduğu yiyeceği yedikten sonra tekrar suyu daldı.

“Sırt üstü yüzdü, kar banyosu yaptı”
Kars Çayı’nda görüntülenen su samuru, adeta kamera karşında ‘beni çekin’ dercesine bir birinden güzel hareketler yaptı. Bir süre suya dalarak yiyecek arayan su samuru, bulduğu yiyecekleri buz üzerine çıkarak yedi, karnını doyuran su samuru, karın içerisinde yuvarlanarak kar banyosu yaptı.
Tekrar suya dalan su samuru, bu sefer arka arka yüzerek adeta şov yaptı. Sevimli su samurunun her hareketi an be an kaydedildi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun Kars Çayı’nda yiyecek avı ve kar banyosu renkli görüntüler ortaya çıkarırken, izlendiğini fark eden su samuru birden gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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