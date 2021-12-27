Kars 36 Spor taraftarlarını üzdü

Kars 36 Spor BAL Ligi’nde ilk devrenin son karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde Artvin Arhavi Spor ile 11 berabere kaldı.

Yeşil beyazlı ekip ilk devrede oynadığı 9 karşılaşmanın 1’inde galip gelirken, 4 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 4 karşılaşma mağlup oldu. Kars 36 Spor aldığı 7 puanla 8’inci sırada yer alarak taraftarlarını üzdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci bölge, 3’üncü grupta mücadele Kars 36 Spor ilk devre karşılaşmalarında kendisinden bekleneni veremedi. Yeşil beyazlı ekipte sadece deplasmanda Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşmasından galip ayrılırken, kendi sahasında 4 karşılaşmada berabere kaldı. Yeşil beyazlılar 4 karşılaşmada ise rakiplerine yenildi.

Kars 36 Spor 7 puanla ilk yarı karşılaşmalarını tamamlandı. Lider Artvin Arhavi Spor ile arasında 13 puan fark bulunan yeşil beyazlı ekipte gözler yönetime döndü. 2 devre karşılaşmaları öncesinde yeşil beyazlı ekipte transfer yapılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.