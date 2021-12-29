Kars’ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte bulunan ve kullanılamaz durumda olan çöp konteynırını yenileri ile değiştiriyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla yeni alınan çöp konteynırları eskileri ile değiştirilmeye başladı.

Yeni alınan çöp konteynırları şehrin ihtiyacına göre kullanılmak üzere işlek caddelerde ve sokaklarda bulunan ve ağır kış şartları sonrasında yıpranarak kötü görüntü ortaya koyan konteynırlar yenileri ile değiştirilirken, yetkililer vatandaşlardan özellikle havaların soğuk gittiği bu günlerde çöp konteynırlarının düzenli kullanılmasını istedi.

Kars genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce Cadde ve sokaklarda bulunan eski konteynırlar kaldırılarak yerlerini yenileri konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.