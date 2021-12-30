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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi’nden marketlere sıkı takip

İHA

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

Kars Belediyesi’nden marketlere sıkı takip

Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı.
Satılan her türlü ürünün gramajı, tüketim tarihi, irsaliye üzerinden alışsatış üzerindeki kar marjı ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti.
Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edilen marketlere rapor tutularak, gerekli cezai işlemler uygulandı.
Kars’ta zabıta ekiplerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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