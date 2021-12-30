Kars Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Kars Valiliği Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı dolandırıcıların, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün ismini kullanarak, bizzat Valimizle görüştüklerini veya Valilikten aradıklarını beyan ederek, iş adamı ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır” denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi hattını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.