Kars´ta yılbaşı öncesi 71 ekiple denetim



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS´ta polis ekipleri, yılbaşı öncesi 71 ekip ve 174 kişilik personel ile denetim gerçekleştirirken, 2 bin 414 kişi sorgulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın koordine ettiği 71 ekip ve 174 kişilik personel, kent merkezinde kontroller yaptı. Narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde 2 bin 414 kişi sorgulandı. Ekipler, denetimlerini gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Yetkililer, denetim ve kontrollerin devam edeceğini vurguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-12-30 10:05:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.