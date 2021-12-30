Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Sarıkamış ormanları içerisinde gezinti yapan vatandaşlar, vaşak ailesini gördü. İki yavru ve anneleri bir süre kaydedilirken, vatandaşları fark eden vaşak ailesi, hızla ormanın derinliklerine giderek gözlerden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.