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Sarıkamış yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak

DHA

Sarıkamış yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak


Volkan KARABAĞ/SARIMAMIŞ (Kars), (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi´nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.
Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamalarına hazır. Sarıçam ormanları arasındaki pistleriyle dikkat çeken kayak merkezindeki otellerde yılbaşı nedeniyle doluluk oranı yüzde 95´e ulaştı. Koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı otellerde tatilciler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yılbaşı gecesi yeni yıla girmenin heyecanını yaşayacak. Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerdeki yerini aldı. Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a geldiğini belirten Belgin Aydın, "Sarıkamış çok güzel. Temiz hava, hava çok güzel üşümüyoruz bile" dedi.
OTELLER YÜZDE 95 DOLULUKTA
Yeni yıl öncesi otellerin büyük oranda dolduğunu belirten Sarıkamış Kayak Otelleri Dernek Başkanı Halit Taş, şöyle konuştu:
"Otellerimiz yılbaşı hazırlıklarını tamamladı, tamamen misafirlerimizi bekliyoruz. Bugün itibarıyla girişler başladı. Bölge olarak şu an yüzde 95 oranında doluluk seviyesindeyiz, muhtemelen yarına kadar bütün otellerimiz dolacaktır. Tesisler olarak pandemi koşullarına uygun olmak şartıyla bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Buna bağlı olarak gerek yerel gerekse Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından denetimlere de tabi tutuluyoruz. Bu sene bölgemize oldukça yoğun bir ilgi var. Başta İran olmak üzere diğer kapıların açılmasıyla misafirlerimiz otellere girişlerini yapmışlardır. Gelecek senelerde de inşallah bu yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Yeni yılın kazasız belasız bir sezon olmasını, sağlıkla geçmesini temenni ediyoruz."
TEK EKSİĞİMİZ SUNİ KARLAMA SİSTEMİ
Merkezin tek eksiğinin suni karlama sistemi olduğunu ifade eden Taş, "Bölge olarak şu anda ihtiyacımız olan suni karlama için de ilgililerin çalışmalarını yaptığını biliyoruz. Umut ediyoruz ki; gelecek sene suni karlamanın bölgemizde olmasıyla bölge istihdamının artacağını, turizm sezonunun uzayacağını ve bununla birlikte katma değer açısından da ülkemize döviz girdisinin olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili olarak da bütün yetkililerimizden gerekli desteği talep ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2021-12-31 10:47:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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