Sarıkamış’ta Rus çarının av köşkü görenleri büyülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta Rus çarının av köşkü görenleri büyülüyor

İHA

Sarıkamış’ta Rus çarının av köşkü görenleri büyülüyor

OsmanlıRus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış’ta yaptırılan köşk, görenleri büyülüyor.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Rus Çarı 2. Nikola’nın eşi Katherina’ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar’ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yaptırdığı ortaya çıktı.
Ruslar tarafından, “Nikolay’ın Av Köşkü” olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı, Sarıkamış Kazım Karabekir Mahallesi ormanları içinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu 28 odalı av köşkü ve yanındaki Şişman Köşk, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor.
Kültür Turizm Bilim Uzmanı ve Kars Otel Müdürü Mehmet Duman, “Kars kültür turizm bağlamında Türkiye’nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Kültür turizmi kaynakları bağlamında OsmanlıRus ve diğer medeniyetlerinde Kars’ta yaşamasıyla birlikte çok kültürlü, çok mimari özellikte bir şehre sahibiz. Bu mimari yapılardan en önemlilerinden birisi de Baltık mimari özelliğinde olan Sarıkamış Çarın Av Köşkü, Sarıkamış Çarın Av Köşkü muazzam bir doğa içerisinde 1897 yılında sarıçamlar içerisinde 2. Çar Nikola tarafından yapıldığı kaynaklarda geçiyor” dedi.
Duman, Av Köşkü’nün Çar Nikola tarafından hasta oğlu için yaptırdığını söyledi.

“Köşk hasta oğlu için yaptırıldı”
Duman, “Çarın Av Köşkü’nün 2.Çar Nikola tarafından yapıldığı ve oğlunun hepatitb hastası olmasından dolayı Sarıkamış ormanlarının hastalığına temiz hava alabilmesi için iyi geldiği kaynaklarda geçiyor. Çarın Av Köşkü yekpare tamamen ahşaptan yapılmış ve tek çivi kullanılmamıştır. Bu bağlamda çok önemli bir özelliği söz konusu umarım yakın zamanda restore edilip kültür turizmine kazandırılır” diye konuştu.
Temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan inşa edilen Katherine Köşkü’nün sağında ve solunda, cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ağaçtan oluşan bölüm bulunuyor.
Köşkün yanı sıra tümüyle ahşaptan inşa edilen yan binası, inşasında hiç çivi kullanılmamasıyla da dikkat çekiyor.
“Katherina Köşkü otel yapılacak”
Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihaleye çıkarılan ve halkı tarafından 'Katherina Köşkü' olarak bilinen tarihi yapının otele dönüştürülmesi için düzenlenen ihaleyi Orka Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları kazanmıştı. Köşkün restore edilerek Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Sarıkamış yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerini ...
Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi
Kars Vadisi yerli ve yabancı turistleri tarihi noktada buluşturuyor
YEREL HABERLER Kars Vadisi yerli ve yabancı turistleri tarihi ...
Kars´ta yılbaşı öncesi 71 ekiple denetim
YEREL HABERLER Kars´ta yılbaşı öncesi 71 ekiple denetim
Kars Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Kars Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Kars Belediyesi’nden marketlere sıkı takip
YEREL HABERLER Kars Belediyesi’nden marketlere sıkı takip
Kars’ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Kars’ta eksi 15 derecede asayiş uygulaması
Kars’ta hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçüldü
YEREL HABERLER Kars’ta hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçüldü
Kars’ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor
YEREL HABERLER Kars’ta belediye çöp konteynırlarını yeniliyor
Kars'ta, 4 Afgan göçmen kaçakçılığından tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta, 4 Afgan göçmen kaçakçılığından tutuklandı
Kars’ta düzensiz göçmen çetesini çökertildi
YEREL HABERLER Kars’ta düzensiz göçmen çetesini çökertildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.