Kars’ta trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece 03.50 sularında Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine Sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada sürücü A.D. ve araçta bulunan V.D., E.D.ve T.A. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 8 yaşındaki B.A. ise ağır yaralandı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.