

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, araçların motorları dondu, iş yerlerinin camları buz tuttu. Esnaf, buz tutan camları saç kurutma makinesiyle ısıttı.

Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü kent merkezinde araçların motorları dondu. Sabahın erken saatlerinde kalkan vatandaşlar, araçlarını, başka araçların aküsünden takviye yardımı alarak çalıştırdı.

Vatandaşlardan Uğur Demir, "Soğuk hava nedeniyle arabamızı battaniye ile koruma altına aldık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Motoru donan aracı için usta çağırdığını söyleyen Savaş Demir, "Gece çok soğuktu araç dondu. Şu an bujileri temizliyoruz. Sanayiden bir usta çağırdık sağ olsun yardımcı oldu, motorun temizliğini yapıyor" diye konuştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı iş yerlerinin camları da buz tuttu. İşletmeciler vitrin camlarındaki buzu temizlemek için saç kurutma makinesi kullandı. Saç kurutma makinesiyle iş yerinin camını ısıtan Hazal Vargün, "Kars'ta etkili olan soğuk hava sebebiyle iş yeri camları buz tuttu. Biz de saç kurutma makinesiyle ısıtarak açmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-01-01 11:29:13



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