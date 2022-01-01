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Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

DHA

Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)


KARI-KOCA TOPRAĞA VERİLDİ
Kars'ta, bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Burçin ve Tekin Alin için Kamer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası çift, Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alperen ve Tolga Demiral'ın ise yarın toprağa verilecekleri belirtildi.
Bu arada, kazada yaralanan Alin çiftinin 9 yaşındaki kızları Büşra'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-01-01 15:36:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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