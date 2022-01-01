Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kars'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde başlayan sis görüş mesafesini yüksek kesimlerde 5 metreye düşürdü.



Kentte etkili olan sis trafiği olumsuz etkilerken, sisten dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanıyor. Bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra düşerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Kars’ta sis etkisini sürdürüyor.

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