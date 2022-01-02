Kars’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Kars’ta yılbaşı gecesi meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yılbaşı Gecesi Mihralibey Köprüsü inişi Cumhuriyet Caddesi girişinde otomobilin duvara çarptığı kaza enbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Alperen Demiral, Tolga Demiral, Burçin ve Tekin Alın çiftinin hayatını kaybettiği kazanın görüntülerinde aracın duvara çarpma anı yer alıyor.

4 kişinin hayatını kaybettiği, bir çocuğun da ağır yaralandığı kaza kentte üzüntüyle karşılanmıştı.

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