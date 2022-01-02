Kars'taki kazada ölen çift ile 2 kuzen toprağa verildi (2)

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



EĞLENCEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kars'ta yılbaşı gecesi hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Alperen Demiral, kuzeni Tolga Demiral ile Burçin ve Tekin Alin çiftinin, bir otelde yakınları ile eğlendikten sonra eve dönüşte kaza yaptıkları ortaya çıktı. Kazada ölenlerin otele birkaç aile ile birlikte gittikleri belirtildi. Bu arada kaza sırasında otomobilde bulunan Alin çiftinin kızları Büşra'nın (9) da kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-01-02 15:47:33



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