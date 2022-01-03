Sarıkamış şehitleri 107'inci yılında anılacak

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Sarıkamış’ta 1914 yılında donarak şehit olan 90 bin asker, 107'inci yılında düzenlenecek törenlerle anılacak.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 789 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenen ekinlikler öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Sarıkamış oteller bölgesinde yaklaşık 200 kamyon kare taşınarak kardan askerlerin yapımına başlandı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin Başkanlığı’nda kardan asker heykellerinin yapımı devam ediyor. Heykellerin 7 Ocak 2022 Cuma güne kadar yetiştirileceği öğrenildi.

Öte yandan Sarıkamış Harekatı kapsamında AyYıldız tören alanı etrafında Kızılay çadırları kurulurken, yürüyüş güzergahında da düzenlemeler devam ediyor.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Koordinasyon "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenecek olan anma 789 Ocak 2022 tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılacak.

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