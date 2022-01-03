Vali Öksüz, Kazı Başkanı Arslan ile bir araya geldi

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Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ani Ören Yeri Kazı heyeti Doç. Dr. Başkanı Muhammet Arslan ile bir araya geldi.

Kars Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ani Ören Yeri'nde 2021 yılında yapılan kazı çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca 2022 yılında Ani Ören Yeri’nde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.

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