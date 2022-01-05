Vali Öksüz’den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe davet

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Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine vatandaşları davet etti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 789 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehirleri’ni anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen olan programa il dışında ve il merkezinden binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. Yılı etkinliklerine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz vatandaşları davet etti. Öksüz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz anısına 789 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz anma programlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verdi.

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