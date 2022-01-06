YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: “Eğitim-öğretim devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: “Eğitim-öğretim devam ediyor”

İHA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: “Eğitim-öğretim devam ediyor”

– Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi.
Prof. Dr. Özvar, Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü’nü ziyaret ederek bir süre rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile görüştü.
Özvar daha sonra KAÜ Toplantı Salonu’nda Üniversite senato üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Son zamanlarda salgınla alakalı tabi bizlerde çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarımızı yakından takip edebilmektedir. Bizlerde ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik personelin ve idari personelin hem açılanma durumunu takip ediyoruz. Hem de öğrencilerimizin enfekte olan veya bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanları izliyoruz” dedi.
Özvar, “Eğitim öğretimin devamının Yüksek Öğretim Kurumları için fevkalade önemli bir ölçek, bizler pandemi döneminde, salgın döneminde de üniversitelerimiz eliyle kısa bir dönem hariç eğitim öğretimiz kesintiye uğramadı. Bu bizler için fevkalade önemlidir. Yüksek Öğretim Kurumları bütün illerimizde bu salgın ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. İnşallah bundan sonrada sürdürmeye devam edecektir. Yüksek Öğretim Kurumu olarak almış olduğumuz karar gereği ki bu sitelerimizde ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerinde kendi kararlarını alabilmektedirler” diye konuştu.
Yapılan açıklamalarının ardından senato toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta tarihi ahşap bina yandı
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi ahşap bina yandı
Vali Öksüz’den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe davet
YEREL HABERLER Vali Öksüz’den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe ...
Vali Öksüz, başarılı kayakçıları kabul etti
YEREL HABERLER Vali Öksüz, başarılı kayakçıları kabul etti
Kars’ta beyaz ile mavi büyülüyor Kış manzaraları kartpostal görüntüler ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kars’ta beyaz ile mavi büyülüyor Kış manzaraları ...
Sarıkamış Harekatı programı belli oldu
YEREL HABERLER Sarıkamış Harekatı programı belli oldu
Kars tabyaları yok oluyor
YEREL HABERLER Kars tabyaları yok oluyor
Kars Ehlibeyt Derneği’nden panel düzenlendi
YEREL HABERLER Kars Ehlibeyt Derneği’nden panel düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.