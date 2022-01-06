YÖK Başkanı Özvar’dan Vali Öksüz’e ziyaret

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Vali Öksüz tarafından karşılanan Özvar, şeref defterini imzaladı.

Özvar’ı Kars’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kafkas Üniversitemiz her geçen yıl öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttıran ve gelişmekte olması üniversitemiz ve ilimiz için önemlidir. Üniversitemizin mevcut yol haritasının hazırlanması, hem üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılanması ve üniversitemizin geldiği noktanın değerlendirilmesi açısından bu ziyaretin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Daha sonra söz alan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Kafkas Üniversitesini ziyaret etmek istedim. Bu ziyaretin muhtevası üniversitemizin geleceğine ilişkin vizyonunu ve misyonunu tartışmak, şu anda yapmakta olduğu faaliyetlerini değerlendirmek ve bundan sonrası için yapılacak olanları mütalaa ve müzakere etmektir. YÖK olarak üniversitelerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ederek, üniversitelerimize güç vermek, onlarla hareket etmek ve birlikte işbirliğiyle yüksek öğretim hayatına hizmet etmek amacındayız. Bu vesile ile Kars'ta bulunuyorum, güzel ilimiz ve üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Bu nedenle büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu bildirmek isterim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.

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