YÖK Başkanı Özvar: Salgınla ilgili kararı üniversiteler verecek

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, artan vaka sayılarını takip ettiklerini belirterek, "Üniversitelerimiz, salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki hıfzıssıhha kurulu, valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir dizi ziyaret için Kars'a geldi. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Kafkas Üniversitesi'nde senato toplantısına katıldı. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun brifingi sonrası konuşan Prof. Dr. Özvar, son dönemde yükselişe geçen vakaların eğitim sürecini etkileyip, etkilenmeyeceği yönünde değerlendirmede bulundu.

'EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN DEVAMI FEVKALADE ÖNEMLİ BİR ÖNCELİK'

Covid-19 salgınını yakından takip ettiklerini ve eğitim-öğretim faaliyetlerindeki kararların üniversite yönetimine bırakıldığını belirten Prof. Dr. Özvar, "Ülkemizde vaka sayılarının artışı söz konusudur. Üniversitelerimizi çok yakından takip ediyoruz. Nitekim Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokoller dahilinde üniversite yönetimlerimiz kayıtlara giren vaka sayılarını yakından takip edebilmektedir. Bizler de gerek ülke genelinde üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hem aşılanma durumunu takip ediyoruz hem de öğrencilerimizin enfekte olan, bu hastalığı geçirmiş veya bağışıklık kazanmış olanları izliyoruz. Eğitim-öğretimin devamı, yükseköğretim kurumları için fevkalade önemli bir öncelik" dedi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİM YÜZDE 60 CİVARINDA'

Çok kısa bir dönem hariç, üniversitelerde eğitim ve öğretimin kesintiye uğramadığını belirten Prof. Dr. Özvar "Yükseköğretim kurumları, bütün illerimizde, bu salgın ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Yükseköğretim kurumları olarak almış olduğumuz karar gereği; ki bu zannediyorum web sitesinde de ulusal basın organlarında, gerek sosyal medya mecralarında da kararlarımız ifade ve ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerisinde kendi kararlarını alabilmektedirler. Mevzuat gereği yüzde 40'a kadar online, uzaktan eğitim yoluyla veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürebilmekte. Yüzde 60 civarında yüz yüze eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğer salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda; o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim-öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler."

`ŞU AN EĞİTİM BELİRLEDİĞİMİZ GİBİ DEVAM EDİYOR´

Tüm istişare mekanizmalarının çalıştığını hatırlatan Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:

"Salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz, salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki hıfzıssıhha kurulu, valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir. Şu an itibarıyla eğitim daha önce ifade ettiğimiz üzere devam etmektedir. Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen derslerin sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'İŞTİRAK VE DESTEK İÇİN BURADAYIZ'

Üniversiteleri yakından tanıyabilmek, yönetimlerle daha yakın mesai kurabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Üniversitenin hocalarının beklentilerini, görüşlerini, varsa eleştirilerini ve tekliflerini de bizzat dinlemek suretiyle değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Bizim için üniversitelerin bu bakımdan yakından takip edilmesi, birlikte daha yakından iş birliği yapılması, Türkiye'de yükseköğretim hayatının daha kaliteli, daha seviyeli bir hizmet vermesine vesile olacağını düşünüyoruz. Üniversitelerimiz, Türkiye'de genç neslin yükseköğretim ihtiyacını karşılayan, onlara bilgi, beceri, yetkinlik kazandırmaya çalışan kurumlarımız. Dolayısıyla gençler, bizlerin ve ülkemizin istikbalidir. Gençliğimizin, istikbalimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi söz konusunda bizzat üniversitelerle birlikte hareket etmek suretiyle bu önemli faaliyete iştirak etmek ve destek olmak amacıyla buradayız" ifadelerini kullandı.

Senato toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, Kafkas, Çad ve Türkmenistan'ın yöresel kıyafetli öğrencileriyle karşılandı. Kafkas ekibinin gösterisini seyreden Prof. Dr. Özvar, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Prof. Dr. Özvar daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini diledi.DHA-Eğitim Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

