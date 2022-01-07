"Kars için söyle" ekibine plaket verildi

"Kars için söyle" projesinde rol alan sanatçılar Kale Kafede buluşarak, projenin hayata geçirilmesini kutladı.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca’nın düzenlediği buluşmada sanatçılara hitaben bir konuşma yapan Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin bu projenin tohumlarını yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını söyledi.

Çetin, “Kars’a ilk geldiğimde bütün diğer illerde olan ama Kars’ta olmayan bir çalışma eksikliği gördüm. Bu da müzik ve şehrin tanıtılması olayıydı. Kars, zengin kültürü olan müzik yönünden, kültürel varlıkları yönünden, doğa yönünden çok zengin bir şehir ancak bunun müzik yönüyle tanıtılma çalışması yapılmamıştı. Biz de bu amaçlar Kars’ın tarihi, turistik, kültürel güzelliklerini müzik yoluyla tanıtma amacıyla bir klip çalışmasına niyetlendik ve bunu da bugün nihai hedefine ulaştırdık” dedi.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ise ajans olarak illerin kalkınmasına destek olduklarını ve bu projenin de Kars’ın tanıtılması için ciddi bir katkı sunacağını, projede yer alan sanatçıların herhangi bir bedel talep etmeden gönüllülük esasına göre katkıda bulunduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından "Kars için söyle" projesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi.

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