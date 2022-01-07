Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Kars’ta Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İl Buluşmaları” için Kars’ta bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak zaman zaman illerimizde buluşmalar yapıyoruz. Bugün 35’inci il buluşmamızı Kars’ta yapacağız. Özellikle Sarıkamış şehitlerimizin anılması yıl dönümüne denk getirdik ki hem vatandaşlarımızla, görevlilerimizle, din görevlilerimizle, gençlerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşları ile bulaşalım hem de şehitlerimizi yad edelim. Onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım. Bu açıdan bizim için Kars ilindeki buluşma gerçekten çok önemli ve anlamlı. İnşallah bu buluşmamız verimli bir şekilde, bereketli bir şekilde tamamlanır. Milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması, yardımlaşması noktasında katkı sağlar. Gençlerimizle buluşmamız, STK’larla buluşmamız ve özellikle tüm hocalarımızla, din görevlilerimizle buluşmamız bu çalışmalarımızın ivme kazanmasına vesile olur” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a ziyaretinde İl Müftüsü Yusuf Eviş de eşlik etti. Cuma namazını Fethiye Camii’nde kılacak olan Erbaş, daha sonra Fethiye Camii Gençlik Merkezi’nin açılışını yapacak.

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