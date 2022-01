Erbaş: Gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevlerinden biri

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kars'ta gençlik merkezi açtı. Gençlere sahip çıkmanın en ulvi ve önemli görevlerden birisi olduğunu belirten Erbaş, "Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberlerini tanıyan, kitabını bilen, kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven değerlerine sahip çıkan bir özellikle yetiştirmek zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, il buluşmaları toplantılarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret eden Erbaş, "Zaman zaman illerimizde buluşmalar yapıyoruz. Bugün 35´inci il buluşmalarımızı Kars´ta yapacağız. Özellikle Sarıkamış şehitlerimizin anılması yıl dönümüne denk getirdik. Hem vatandaşlarımızla, hem din görevlilerimizle, gençlerimizle, üniversitemizle, STK temsilcilerimizle buluşacağız hem de Sarıkamış şehitlerimizi yad edeceğiz. Onlar için okunmuş olan hatimlerin dualarını yapalım istedik. Bu açıdan bizim için Kars ilimizdeki buluşma gerçekten çok önemli ve anlamlıdır. İnşallah bu buluşmamız verimli ve bereketli bir şekilde tamamlanır. Milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması ve yardımlaşması noktasında katkı sağlar. Gençlerimizle, STK´larımızla buluşmamız ve özellikle tüm din görevlilerimizle buluşmamız bu çalışmalarımızın ivme kazanmasına vesile olur inşallah" dedi.

CUMA HUTBESİNİ OKUDU

Valilik ziyareti sonrası Fethiye Camisi'ne geçen Erbaş, burada cuma hutbesini okudu. Hutbede Sarıkamış şehitlerini anan Erbaş, şunları söyledi:

"Rabbimiz buyuruyor ki; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar diridirler, fakat siz anlamazsınız'. İşte bu müjdeye nail olmak için binlerce şehidimiz oldu bu topraklarda. Bu yıl onların şehadetinin 107'nci yılında ruhları için okumuş olduğumuz hatmi şeriflerin dualarını hep birlikte yapacağız inşallah. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin Efendimiz (SAV) buyuruyor ki; 'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam diriltilsem tekrar şehit olsam' dört kere bunu tekrarlıyor. İşte şehitliğin ne büyük bir mertebe olduğunu bu hadisi şerif o kadar güzel anlatıyor ki. İşte vatan aşkı şehitlerimizin bu vatanın her karış toprağını sıktığımızda onların adeta şehitliklerinin ortaya çıkacağı konusunu İstiklal Marşı'nda dile getiriyor. Bugün burada Kars´ta Kars ilimizde fethi camimizde şehitlerimizi yeniden anıyoruz. Onların ruhları şad olsun. Binlerce gazimiz oldu bugün de gazilerimiz var şehitlerimiz var. Sınırlarımızız içerisinde ya da ötesinde terörle mücadele ederken şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Gazi olan kardeşlerimize Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin bizlere de şehit dedelerimize layık torunlar olmayı, gençler olmayı, evlatlar olmayı Rabbim nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun."

'İSTİKBALİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ'

Cuma namazı sonrası Fethiye Gençlik Merkezi'nin açılışını da yapan Erbaş, gençlere sahip çıkılmasını istedi. Gençlere sahip çıkılmasının önemini anlatan Erbaş, "Gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en ulvi en önemli görevlerinden birisi. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberlerini tanıyan, kitabını bilen, kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven değerlerine sahip çıkan bir özellikle yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Tıpkı Peygamber Efendimiz (SAV) etrafındaki gençlerle nasıl davasını büyüttüyse, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan devletini vatanını seven, bayrağını seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir gençlik çalışmaları. 2018 yılında Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu 'Peygamber Efendimiz ve Gençlik' diye bunun için seçtik. Ülkemiz içinde ve dışında yüzlerce konferanslarla milyonlarca kitap dağıtarak, broşür dağıtarak gençliğin önemini anlatmaya gayret ettik. Çünkü gençler bizim istikbalimiz. İstikbalimizi teminat altına almak zorundayız" diye konuştu. Konuşmanın ardından gençlik merkezini gezen Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-01-07 15:36:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.