Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü 80 yaşındaki Tevhide nine soğuğa aldırış etmeden yürüyüşe katıldı

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. 80 yaşındaki Tevhide nine ise elindeki meşaleyle soğuk havada 3 kilometre yürüdü.

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümünde 90 bin şehidi anmak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine yağışına aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.



80 yaşındaki Tevhide nine soğuğa aldırış etmeden yürüyüşe katıldı

Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşte, 80 yaşındaki Tevhide ninenin soğuğa aldırış etmeden şehitlere yürümesi duygulu anlar yaşattı.

Yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi. Şehitler için dua okundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “107. anma yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün bize bıraktıkları ülkeyi onların bıraktığı büyük emaneti sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu. Çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin çok büyük eseri diye düşünüyorum” dedi.

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