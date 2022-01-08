Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında, donarak şehit olan askerler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı.

Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duası için bölge halkı, Kars merkezdeki Evliya Camisi'nde bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazının ardından hatim duasına geçildi. Hafız ile imam hatiplerin, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okuduğu programda hatim duasını yapan Erbaş, "Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik; sen kabul eyle Allah'ım" dedi.

Ali Erbaş, camiyi dolduranlara yönelik de "Birbirimize yaptığımız en çok dua 'Allah razı olsun' şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah, bizim dilimizden düşmeyen, bir bize teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur" diye konuştu.

Hatim duası sonrası camiden çıkanlara sıcak çorba ikram edildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-01-08 11:03:50



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