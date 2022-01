Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (2)

'MÜFTÜLÜKLER MESCİD-İ NEBEVİ'NİN ŞUBELERİDİR'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan ve içinde müftülük binası, Abdülbaki Ögel Camii, kız Kur'an kursu ile taziye evi bulunan külliyenin açılış törenine katıldı. AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş ve çok sayıda kişinin katıldığı törende konuşan Erbaş, "Biz biliyoruz ki müftülükler, Mescid-i Nebevi'nin şubeleridir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü peygamber efendimiz, diyanet hizmetlerini Mescid-i Nebevi´den yönetti. Bugün biz 81 ilimizde 922 ilçemizde müftülüklerimizle efendimizden emanet aldığımız diyanet hizmetlerini sürdürmeye çalışıyoruz. Kur'an kurslarımızla camilerimizle 150 bine yakın hocamızla mensubumuzla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Elhamdülillah, iyi ki müftülüklerimiz, müftülerimiz, hocalarımız var. Ülkemizde her yerde, her köyde, beldede, mezraya varıncaya kadar milletimizin yanında olan bir kurumuz. Çok şükür doğumundan ölümüne kadar hatta öldükten sonra insanlarımızın duasıyla okumasıyla onların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyup bağışlama şeklinden hocalarımız hep insanlarımızın yanında. Olmaya da devam edeceğiz inşallah" dedi.

'CAMİLER MEKTEPTİR, MEDRESEDİR'

Külliye içinde Abdülbaki Ögel Camii'nin açılışında da konuşan Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Bugün 90 bin camimiz var. İşte camilerimizden birisi de burada Abdülbaki Ögel Camii. Camilerimiz, bizim için sadece ibadet edilen bir yer değil her camimiz bir mekteptir, bir medresedir çünkü hocalarımız cami dersleri yapıyorlar. Her gittiğim yerde cemaatimizi cami derslerine davet ediyorum. Çocuklarımız okula gitmedikleri zamanlarda, hafta sonlarında, mesai saatleri dışında camilerimize gelsinler; bilmediklerini öğrensinler. İslam; ilim, irfan, bilgi, hikmet üzerine medeniyetini kurmuş bir dindir. İlimden, irfandan, bilgiden, hikmetten yoksun olduğumuz zaman geri kalırız, maddi ve manevi olarak ilerleyemeyiz. Dolayısıyla işte burada şehitler diyarı bundan 107 yıl önce binlerce dedemizin şehit olduğu bu topraklarda medeniyetimizin unsularına ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok rabbimizin rızasına uygun işler yapmış oluruz."

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından hayırsever iş insanlarına plaket verildi. Kurdele kesiminin ardından Başkan Erbaş, müftülük hizmet binasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ali Erbaş, katılanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

