Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (3)



KIZILÇUBUK MEVKİSİNİ ZİYARET ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış Şehitliği´ni ziyaret etti. Gençlerle çocuklara kahramanlık destanının sık sık hatırlatılması ve anlatılması gerektiğini belirten Erbaş, "Bu toprakların altında şehit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Atalarımızı incitecek yanlış davranışlar yapmamamız gerekiyor. Rabb'im hepsine rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vatanımız, devletimiz, ezanımız, bayrağımız ilelebet payidar olsun. Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde, sağlık afiyet içerisinde ilelebet payidar olsun. Tekrar bütün şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Sarıkamış harekatı sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Mevkisi´ni de ziyaret eden Erbaş, "Sarıkamış şehitlerinin 107'nci yıl anma merasimleri için buradayız. Merasim yarın olacak ama biz bir gün önce dedelerimizin savaştığı, şehit oldukları yerleri görelim istedik. Benim de iki dedem, hem babamın babası, hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış" diye konuştu.

'ÇARIK PARÇALARIYLA AÇLIKLARINI GİDERMEYE ÇALIŞMIŞLAR'

Şehitlerin sıkıntılarla mücadele verdiğini anlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Dün akşam telefonla annemle konuştum. Anneme dedim ki, babanın sana anlattığı hatıralarından aklında kalanlar var mı? Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan, çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabi dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenabı Hak hepsine rahmet eylesin."

Ali Erbaş, daha sonra şehitler için dua etti.DHA-Genel Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2022-01-08 15:24:40



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