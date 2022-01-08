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Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı

DHA

Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı


Turgay İPEK- Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)SARIKAMIŞ Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına, `karı yorgan edenler´ temasıyla yapılan kardan heykelin açılışı gerçekleştirildi. 
1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, `karı yorgan edenler´ temasıyla yapılan kardan heykel açıldı. Heykelin açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanları, daire müdürleri ve Türkiye´nin dört bir tarafından gelen binlerce kişi katıldı. Protokol, kurak geçen kış nedeniyle bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 8 heykeltıraş tarafından 10 günde yapılan heykelin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı.
BAKAN YANIK: GEÇMİŞİ BİLMEDEN GELECEĞİ KURMAK MÜMKÜN DEĞİL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit ve gazilerin manevi hatıralarına karşı borç ödemek için Sarıkamış'ta olduklarını söyledi. Yanık, "Bu anmaları tarihe karşı şehitlerimize, gazilerimize karşı onların manevi hatıralarına karşı bir borç ödemek için burdayız. Gençlerimiz açısından geleceğe dönük projeksiyonlarını oluşturmaları; tarihin neresinde duruyorlar, neresinde olacakları şuurunu idrak etmeleri açısından bu programlar çok önemli. Sarıkamış'ın ruhuna, maneviyatına, Sarıkamış'ta şehit verdiğimiz dedelerimizin maneviyatını anmaya, unutmamaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız çok özel ve çok gerçekten özverili bir yükü taşıyor. Geçmişi bilmeden geleceği kurmanın mümkün olmayacağına inanan insanlarız" dedi. 
BAKAN KASAPOĞLU: KUTSAL EMANETİ GENÇLERLE TAŞIYACAĞIZ
Kardan heykelin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise "Biz millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu medeniyeti atalarımızdan aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe gençlerimizle birlikte taşımanın kararlığındayız. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu anlamlı haftada da gençlerimiz bu şuurla bu motivasyonla yarınlara yürüyecekler. Bugünlerin güçlü Türkiye'si için elele omuz omuz vereceğiz, mücadelemize devam edeceğiz. Bu kutlu mirası, bu emaneti, bizlere bırakan şehit ve gazilerimizi bu vesileyle rahmetle minnetle yadediyoruz. İnşallah 2 gün boyunca da çalışmalarımızla Türkiye'nin dört bir yanından koşa koşa gelen, yarınların daha güçlü Türkiye'nin mücadelesini veren gençlerimizle bu kutsal emaneti birlikte taşıyacağız" diye konuştu.
Sarıkamış Harekatı'nın 107´nci yılı anma etkinlikleri, Kars Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin kayaklı gösterisiyle sona erdi.
107 yıl önce binlerce Mehmetçiğin donarak şehit olmasına yol açan kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu Sarıkamış'ta gerçekleştirilen anma töreni; karın az olduğu, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirildi. Güneşli havada düzenlenen tören öncesi katılımcılar, kardan heykelin bulunduğu alanda kayak da yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Bakan Yanık'ın açıklamaları
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları 
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kars Turgay İPEK- Volkan KARABAĞ
2022-01-08 20:20:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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