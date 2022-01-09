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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sarıkamış’ta şehitlerine yürüyor

İHA

Türkiye Sarıkamış’ta şehitlerine yürüyor

Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anılıyor.
Sabahın erken saatlerinde yaklaşık 20 bin kişi otobüslerle Kızılçubuk mevkiinde toplandı. Kalabalık daha sonra ellerinde bayraklarla yürüyüşe geçti. Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinlikleri kapsamında Kızılçubuk mevkisinde Allahuekbek Dağları’nda düzenlenen 5 kilometrelik anma yürüyüşü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başlatıldı. Yürüyüşe 81 ilden gelen 20 bin genç, polis, jandarma ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Ayyıldız Şehitliği’nde sona erdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Türkiye’nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversite öğrencileri ve askeri birliklerle 5 kilometre yürüdü.

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