Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı

Turgay İPEKVolkan KARABAĞ/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)107 YIL önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, törenlerle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki törende binlerce kişi, şehitler için yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliği yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı yürüyüş, Kars Müftüsü Yusuf Eviş'in duasıyla başladı. Türkiye´nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılçubuk zirvesinden yürüyüşe geçti. Protokol ve katılımcılar, yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Ayyıldız tören alanına geldi. Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Milli Savunma Bakanı Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anıta çelenk sundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Üsteğmen Mutlu Çelik ile Üstçavuş Emre Gencan, 107 yıl önceki Sarıkamış Hareketi ile ilgili bilgileri paylaştı.

'CEZALANDIRMA OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Buradaki törende konuşan Bakan Akar, dün 3 askerin Suriye sınır hattında şehit olduğunu hatırlatarak "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

'BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDEN YÜRÜDÜLER'

107 yıl önce Allahuekber Dağları'nda, kara kışın yüzlerce vatan evladını bağrına aldığını belirten Bakan Yanık "Yıl 1914. Adına sonradan 1'inci Dünya Savaşı denilen bir keşmekeşin içinde birden fazla cephede bağımsızlık savaşı veriyorduk. O yılın ağustos ayında seferberlik ilan edilmiş ve binlerce gencimiz askere çağrılmıştı. Bu çağrıya kulak veren vatan sevdalısı Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez binlerce gencimiz vardı. Sayı çoktu ancak mühimmatımız az, teçhizatımız yetersizdi. Destek için İstanbul'dan 3 gemi yola çıktı; askerlerimize, Trabzon Limanı'na mevsime uygun elbise getirecekti. Ne yazık ki, 3 gemimizi Zonguldak açıklarında batırdılar. Maalesef ne teçhizat gelebildi ne de mühimmat. Henüz Yemen'den yeni dönmüş nice yiğit gencimiz, hiçbir mazeret tanımadan yazlık elbiselerle buraya geldiler. Soğuğa ve düşmana karşı yürürken bir an bile tereddüt etmediler" diye konuştu.

'BEMBEYAZ BİR DESTAN YAZDILAR'

Sarıkamış Harekatı sırasında Mehmetçik'i motive eden tek şeyin vatan savunması olduğunu belirten Bakan Yanık "Temel hedef buydu; mukaddes vatan toprağını korumak, aziz millete uzanan elleri kırmak. 22 Aralık'ta harekete geçen askerlerimiz, yollarını kesen kar ve tipiye rağmen göğüs göğüse çarpışmaktan hiç vazgeçmedi. Soğuk hava nefeslerini keserken dahi yılmadılar, bu dağlarda bembeyaz bir destan yazdılar. Her yıl aralık ayında Allahuekber Dağları'da buzdan abideler haline gelen binlerce yiğidimiz için sönmez bir ateş içimizi yakar. Soğuk, belki de ilk defa bu kadar yakıcı olmuştur" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SESLENDİ: SİZE YÜREKTEN İNANIYORUZ

Özellikle anma programlarının gençler için önemli olduğunu belirten Yanık, şunları söyledi:

"Size emanet edilen bu vatanın; Sarıkamış'tan, Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya ve Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o günlerden 15 Temmuz'a kadar, aziz şehitlerimizin kahramanlıkları üzerinde yükseldiğini lütfen unutmayın. Şartlar ne olursa olsun, bu emaneti korumak ve kollamak için bir an bile tereddüt etmeyeceğinize yürekten inanıyoruz. Nitekim bunu aslında her şartta, her zamanda, gerektiği her anda da ortaya koyuyorsunuz. Özellikle buradaki havayı soluyan bizler, geçmişten geleceğe yürüdüğümüz bu yolların anlattığı özgürlük mücadelesini gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Esir olmayı kabul etmeyen bu milletin kahramanlık destanları, her türlü tehdide karşı bize direnme gücü verecek, bizden sonrakiler için de müthiş bir ilham kaynağı olacaktır."

'SARIKAMIŞ HEM ŞANLI DESTAN HEM HÜZÜNLÜ BİR AĞITTIR'

Konuşmasında tüm vatan sathının şehit kanlarıyla yazıldığını ifade eden Bakan Kasapoğlu da "Şanlı ecdadımız; kararlığıyla, fedakarlığıyla, büyük cesaretiyle millet olma şuurunu bizlere güçlü ve kutlu bir emanet olarak bırakmıştır. İnanıyorum ki; bu kutlu coğrafyada bu ruh, bu bilinç, bu iman ve bu büyük istiklal iradesi, ilk günkü canlılığıyla büyük bir emanet olarak ilelebet yaşamaya devam edecektir. Sarıkamış'ın hikayesi, hem şanlı bir destan hem de hüzünlü bir ağıttır. 107 yıl önce Sarıkamış'tan geçen yol, Asya bozkırlarından günümüze uzanan bin yıllık mesafedir. Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açanlar onlardır. Fetih'te peygamberin müjdesine erişenler de onlardır. Çanakkale'de zafer kazanan kahramanlar ile Sarıkamış soğuğunda can verenler aynı ruhu taşıyan farklı bedenlerdir. Hem kurşun yağmuru altında hem de karla kaplı dağlarda şehadete koşan Mehmetçik´ler can vermişlerdir ama istiklal için de gerekli adımları atmışlardır. Tıpkı bugün hep birlikte gurur duyduğumuz Türk SİHA'larının yaptığını dün onlar gerçekleştirmişlerdir. Ahlat'tan, Malazgirt'ten, Niğbolu'dan Sarıkamış'tan, Çanakkale'den geçen yol, bugün de önümüzde duruyor. Bizler bin yıllık cesaretle, ferasetle, sadakatle bir olarak beraber olarak yürümeye devam ediyoruz. Yolumuz Afrin'den, Karabağ'dan geçiyor. Yolumuz ecdadını anmak için yola revan olan gençlerin kalbinden, enerjisinden, zihninden geçiyor" dedi.

'SPORCULARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Ecdadın canları pahasına koruduğu bayrağı olimpiyatlarda gururla dalgalandıran sporcuları desteklemeye devam edeceklerini de açıklayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu yıl olimpiyat oyunları tarihinde en güzel sonuçlarını alarak gurur dolu tabloya birlikte imza attık. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız, Türkiye'nin yüzünü ağarttı, al bayrağı gururla dalgalandırdılar. Onların her biriyle iftihar ediyoruz. Bu memleketin bütün çocukları, gençleriyle gurur duyuyoruz. Onlarla yol arkadaşlığı yapmaktan aynı yolu katetmekten heyecan duyuyoruz. Başımız dik, alnımız açık milletimizin emrinde dosdoğru çalışmaya, aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Dağlarda aslan, dillerde destan olan kahraman Mehmetçik'imizi şehadetlerinin 107'nci yılında rahmetle, hürmetle minnetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları başta olmak üzere Sarıkamış Harekatı'nın bütün kahramanlarını, bu topraklarda varlığımızı ebedi kılmak için can veren, bedel ödeyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Konuşmaların ardından çelik kanatlar gösterisiyle tören sona erdi.

