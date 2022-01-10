Kars Harakani Havalimanında 1 yılda 453 bin yolcu uçuş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Harakani Havalimanında 1 yılda 453 bin yolcu uçuş yaptı

İHA

Kars Harakani Havalimanında 1 yılda 453 bin yolcu uçuş yaptı

Kars Harakani Havalimanında 2021 yılı içerisinde 453 bin 369 yolcu ağırlanırken, 3 bin 365 sefer gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı’nın 2021 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Ocak Aralık arasında Kars Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiği 453 bin 369, uçak trafiği 3 bin 365, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 314 ton olarak gerçekleşti.
2021 yılının Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiği 36 bin 423, inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 250, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 296 ton oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta vatandaşların kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Kars’ta vatandaşların kar mesaisi başladı
Sarıkamış’a beklenen kar geldi
YEREL HABERLER Sarıkamış’a beklenen kar geldi
Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin ...
Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin ...
Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış Şehitleri, 107'nci yılda binlerce kişinin ...
Bakan Akar: "Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" "PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Akar: "Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını ...
Türkiye Sarıkamış’ta şehitlerine yürüyor
YEREL HABERLER Türkiye Sarıkamış’ta şehitlerine yürüyor
Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı
Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı (2)
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı (2)
Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller törenle açıldı Bakan Kasapoğlu ve Bakan Yanık, şehit 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışını yaptı Kardan heykellere kırmızı karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ...
Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' heykeli açıldı
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (3)
YEREL HABERLER Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin ...
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (3)
YEREL HABERLER Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin ...
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (3)
YEREL HABERLER Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çarık parçalarıyla açlıklarını gidermeye çalışmışlar”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çarık parçalarıyla ...
Bakan Yanık Kars’ta şehit aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Yanık Kars’ta şehit aileleriyle bir araya geldi
Bakan Yanık, Kars'ta şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Kars'ta şehit ailelerini ziyaret etti
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı (2)
YEREL HABERLER Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin ...
Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı
YEREL HABERLER Ali Erbaş, Sarıkamış şehitleri için okunan 107 bin ...
Donarak şehit olan kahramanların kardan heykelleri görüntüsüyle büyülüyor
YEREL HABERLER Donarak şehit olan kahramanların kardan heykelleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.