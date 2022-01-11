Kars’ta köpek dövüştüren 3 kişi yakalandı

Kars’ta köpek dövüştüren 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kars’ta sosyal medya üzerinden köpek dövüştürüldüğü olayı ile ilgili olarak alınan ihbarlar üzerine Kars Valiliği harekete geçti. Konuyla ilgili olarak ilgili kolluk birimlerine talimat veren Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, köpek dövüştüren şahısların yakalanmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köpek dövüştüren 3 kişi ve köpekler kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Köpeklere el koyan jandarma şüpheli gözaltına alarak Jandarma Komutanlığı’na getirdi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “11 Ocak 2022 tarihinde saat 00.00 sıralarında bir sosyal medya üzerinden “Köpek Dövüştürülmesi” olayı ile ilgili olarak Valiliğimize yapılan ihbar üzerine konunun incelenmesi ve gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz tarafından ilgili birimlerimize talimat verilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Kars Merkez Yalınkaya Köyü’nde, 11 Ocak 2022 Salı günü yapılan araştırma neticesinde; köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanmış olup dövüştürülen köpekler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından alınarak bakım ve tedavileri yapılmak üzere Kars Belediyesi hayvan barınağına teslim edilmiştir. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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