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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek

İHA

Kars'ta tehlike arz eden hayvanlar cadde ve sokaklarda gelişi güzel gezdirilemeyecek.

Kars’ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek

Kars’ta tehlike arz eden hayvanlar cadde ve sokaklarda gelişi güzel gezdirilemeyecek.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın yoğun olduğu yerler, çocuk bahçeleri ve oyun alanlarında kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız hayvan gezdirenlere 14 bin 982 lira para cezası kesilecek. Ayrıca tekrarı halinde hem para cezası kesilecek, hem de hayvanlara el konulacak.
Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun geçici 3. Maddesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan 07.12.2021 tarihli 2021/48 sayılı Genelge doğrultusunda tehlike arz eden hayvanlarla ilgili olarak;
American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiştir. Bu hayvanları elinde bulunduranlar 14.01.2022 tarihine kadar hayvanları kısırlaştırdıklarına dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurarak PETVET veri tabanına kayıt ettirmeleri gerekmektedir” denildi.
Açıklamada, “Gerekli kayıt işlemleri yapılmaması durumunda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu geçici 3. Maddesi gereğince 2022 yılı için 14.982 TL idari para cezası uygulanır, bu hayvanlara el konulur ve hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakım evlerine götürülür hükmü uygulanacaktır. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanlarına sokulamaz. Bu yasaklara uymayan hayvan sahiplerine 2022 yılı için 14.982 TL idari para cezası uygulanır ve tekrarı halinde 14.982 TL idari para cezası uygulanır ve hayvanlara el konulur.Belirtilen kurallara uyulmaması durumunda vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi ve karsemniyet@egm.gov.tr eposta adresi üzerinden ihbarda bulunabilir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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