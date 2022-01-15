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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars´ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

DHA

Kars´ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta, kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu, ulaşıma açıldı.
Kars´ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 122 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi, 66 personel ve 41 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışmasıyla tüm köy yolları yeniden açıldı.
Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Esenyazı köyünde oturan Seyithan Susuz, "Yolumuz kapalıydı, ekipleri aradık hemen geldiler, Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin, geldiler, yolumuzu açtılar" dedi.
Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen uyarıda, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar ile yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli olunması istendi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-01-15 10:27:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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