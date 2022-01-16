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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VHO yeni ofisinde meslektaşlarını ağırladı

İHA

VHO yeni ofisinde meslektaşlarını ağırladı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) yeni ofisinde Iğdır’dan gelen meslektaşlarını ağırladı.
Iğdır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’nde görevli Veteriner Hekim Fikret Güngör, Karakoyunlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Murat Sayıner ve Reşat Bozkurt Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası yeni hizmet ofisini ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül ile bir araya geldi.
Oda üyeleri Veteriner Hekim Çağrı Avanaş, Vural Mutış, Bora Baran ile Serbest Veteriner Hekim Metin Tarkan'ın da hazır bulunduğu ziyarette odanın teşekkül tarzı, yürüttüğü projeler ve meslekle alakalı güncel gelişmeler ele alındı.
Başkan Ödül, ziyaretlerinden dolayı Iğdırlı meslektaşlarına teşekkür etti.

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